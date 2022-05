Le pianiste polonais Wojciech Waleczek se produira prochainement à Tunis, à l’occasion d’un ciné-concert du film muet ” Bestia ” (La Bête) de Aleksander Hertz.

Ce ciné-concert gratuit est prévu le vendredi 6 mai (18h30) à la salle Taher Cheriaa à la Cité de la Culture, a annoncé l’Ambassade de Pologne à Tunis qui organise cet évènement en partenariat avec la Cinémathèque tunisienne.

Sorti en 1917, ” Bestia ” est un film polonais muet, en noir et blanc, réalisé par Aleksander Hertz entre (1878-1928), également scénariste et producteur. Ce dernier est un pionnier de l’industrie du film dans son pays.

Bestia relate l’histoire de ” Pola, fille de bonne famille, qui passe son temps avec des Apaches. Après une dispute avec ses parents, elle s’enfuit de chez elle et vole l’argent de son petit ami alors qu’il était ivre. Elle commence une nouvelle vie, devient danseuse et rencontre un homme marié, prêt à abandonner sa femme et son enfant pour elle. Mais son petit ami n’est pas loin “.

Wojciech Waleczek est un pianiste natif de 1980 qui mène une carrière internationale. Il se produit dans des concerts donnés dans les quatre coins du monde dont des pays arabes comme la Tunisie, l’Algérie, la Jordanie, l’Irak et la Palestine.

Le pianiste est de retour en Tunisie après un premier passage au musée du Bardo qui date de 2016.

Un an plus tard, il avait donné un concert piano en solo, à l‘Acropolium de Carthage qu’abrite la Cathédrale Saint Louis. Dans une déclaration à la Tap à l’issue de ce spectacle, l’artiste s’était confié sur sa conception de la musique comme moyen de rapprocher les peuples et une façon d’établir la paix dans le monde.