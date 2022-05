Le commissaire régional du tourisme dans le gouvernorat de Tataouine, Yassine Doghari a affirmé que le succès du Rally “Desert Challenge Tunisia”, qui s’est poursuivi pendant deux nuits et trois jours (jusqu’au 29 avril) dans le désert de Tataouine, ouvre de larges perspectives pour la prochaine saison touristique.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, “Cet événement sportif de premier plan a été bien encadré et s’est déroulé dans de très bonnes conditions logistiques”, a-t-il indiqué, soulignant la nécessité de nouer des contacts avec les organisateurs de ces manifestations dans le but d’assurer la relance de telles activités sportives et touristiques dans le désert tunisien.

La même source a ajouté que ces rallyes offrent de nombreuses opportunités rentables, notant toutefois que les prestataires de service locaux n’ont pas suffisamment profité du contexte, dans la mesure où l’espace désertique est un produit touristique qui permet la pratique des sports d’aventure (rallyes, montgolfières, planeurs, etc).

Le “Desert Challenge Rally”, qui a eu lieu du 21 au 29 avril courant, a connu la participation d’environ 1.000 personnes qui ont parcouru un circuit d’environ 2.600 km.