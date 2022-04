La BIAT tient son assemblée générale ordinaire

L’assemblée générale ordinaire de la BIAT s’est tenue le 22 avril 2022 exclusivement à distance, en présence des membres du bureau de l’assemblée et du Directeur Général de la banque. Les actionnaires préalablement inscrits à une plateforme en ligne ont pu participer aux travaux et voter par correspondance.

La BIAT a tenu son assemblée générale ordinaire le 22 avril 2022 sans présence physique des actionnaires et en privilégiant le recours aux moyens digitaux. Une plateforme d’inscription et de participation a été mise en ligne sur le site de la BIAT et a permis aux actionnaires de participer à distance d’interagir en temps réel avec le bureau de l’assemblée.

Une gouvernance solide et engagée, au service de la performance

En début de séance, l’accent a été mis sur l’intérêt d’un dispositif de bonne gouvernance pour assurer une performance pérenne et durable, permettre de faire face à des situations de crise et renforcer la confiance de toutes les parties prenantes. Il a été souligné que le dispositif de gouvernance de la BIAT repose sur un fonctionnement efficient des instances de décision et sur un processus de transparence basée sur une information fiable, précise et sincère.

La Gouvernance de la BIAT s’appuie sur différentes instances de décision – le conseil d’administration et ses comités d’appui – qui définissent les orientations stratégiques de la Banque ainsi que des comités spécialisés de la Direction Générale qui assurent l’exécution de ces orientations. Les taux de présence des administrateurs aux travaux du conseil et des comités tenus en 2021 sont très élevés et ont atteint les 100% pour l’ensemble des comités émanant du conseil d’administration.

Le conseil d’administration de la BIAT est composé de 11 membres dont 2 membres indépendants et un représentant des intérêts des petits porteurs. La composition du conseil d’administration assure un équilibre entre l’expérience professionnelle, la compétence et l’indépendance. Elle est enrichie par l’expérience d’administrateurs étrangers ayant une expérience internationale. Cette diversité des profils permet de piloter efficacement l’ensemble des activités de la banque et de ses filiales.

Réalisations chiffrées et faits marquants de l’exercice 2021

Le développement soutenu de la BIAT a ensuite été mis en exergue. Malgré le faible rythme de croissance économique, la BIAT a poursuivi l’accompagnement de ses 960 000 clients et de jouer pleinement son rôle de bailleur de fonds. Ainsi, la réunion de facteurs clés tels que la mise en place d’une gouvernance saine et solide et des projets stratégiques portés par des équipes expertes et engagées, a permis à la BIAT de réaliser des performances, toujours en consolidation, sur les principaux indicateurs financiers. A la fin de l’exercice 2021, la banque a affiché un PNB de 1 015,5 millions de dinars et des encours de dépôts totalisant 16 220,1 millions de dinars. Quant aux créances sur la clientèle, elles se sont élevées à 12 138 millions de dinars avec près de 46 500 crédits octroyés aux particuliers en 2021 et plus de 2 300 crédits pour la promotion de l’investissement des entreprises. Par ailleurs, la qualité du risque sur le crédit s’est améliorée avec un taux de CDL ramené à 5,5%.

Compte tenu de ces performances, le résultat net de la banque s’est établi à 266,8 millions de dinars permettant une consolidation de ses ratios de rentabilité et leur maintien dans des fourchettes élevées :

Un PNB/Total Actif de 5.3%

Un ROE de 14,5%

Un ROA de 1,4%

L’ensemble de ces concrétisations a permis à la BIAT de remporter 4 labels d’excellence en 2021 :

Le Prix de Meilleure Gouvernance Bancaire en Tunisie attribué par Capital Finance International pour la 3ème année consécutive. Il récompense l’excellence du système de gouvernance de la BIAT, un des piliers de sa réussite, ainsi que ses prouesses sur d’autres critères ;

Le Prix de Meilleure Stratégie de digitalisation en Afrique du nord attribué par Capital Finance International. Ce nouveau prix salue la transformation digitale stratégique opérée par la banque, élément clé de sa stratégie de croissance ;

Le Prix de Meilleure équipe de gestion bancaire en Tunisie attribué par Business Vision pour la deuxième fois. Ce prix est décerné au vu de l’impact positif des banques bien gérées et en guise de reconnaissance par rapport aux équipes qui se sont avérées exceptionnelles pour faire progresser leur économie ;

Le Prix de Meilleure Banque Dépositaire en Tunisie attribué par Global Finance pour la 2ème année consécutive. Il consacre l’excellence du service et la qualité des opérations et de la relation client de l’activité titres et dépositaires de la BIAT

Une dynamique de transformation au profit du développement futur de la BIAT

La BIAT a poursuivi l’implémentation de sa transformation digitale avec le lancement de la première version de l’offre digitale MyBIAT. Elaborée en étroite collaboration avec plus de 10000 clients « bêtatesteurs », MyBIAT propose des services digitalisés pour faciliter le traitement et le suivi des opérations bancaires à distance. Avec un design fonctionnel et intuitif, MyBIAT est une application bancaire hautement sécurisée et conforme aux derniers standards technologiques. Pour mener à bien la transformation digitale de la banque, la BIAT a opté pour la mise en place d’une Digital Factory dotée d’équipes pluridisciplinaires disposant de méthodes et moyens pour accélérer les analyses d’opportunités et enrichir continuellement l’offre par de nouvelles fonctionnalités.

Par ailleurs, l’année 2021 a vu le lancement du nouveau concept d’agences BIAT qui traduit l’expérience qu’elle souhaite offrir à ses clients aussi bien au niveau de la prise en charge relationnelle qu’au niveau des innovations et services digitaux. Deux sites pilotes ont déjà été implémentés et offrent aux clients une expérience unique et engagée dans une logique de partenariat et d’accompagnement. Au-delà de la valeur ajoutée apportée par l’expertise des équipes commerciales de la BIAT, les nouvelles agences incarnent les valeurs de transparence et d’engagement et offrent des espaces plus accueillants et avec des parcours clients plus fluides.

Après un renforcement du Groupe BIAT en 2020 par l’acquisition de la société Tunisie Valeurs, la BIAT a œuvré au courant de l’année 2021 à renforcer les synergies et la collaboration entre les équipes en vue de consolider son positionnement sur les activités de marché de capitaux et de mettre à la disposition de la clientèle un accompagnement sur mesure presté par les meilleurs experts de la place. Cette démarche a impliqué le rapprochement de la force de vente des deux institutions à travers la mise en place de multiples actions et évènements. Les efforts des équipes se poursuivent et plusieurs opérations sont en cours de réalisation dont notamment l’enrichissement de l’offre de nouveaux produits financiers.

La BIAT, banque engagée au profit de la société tunisienne

En matière de responsabilité sociétale, la BIAT a poursuivi en 2021 son soutien aux programmes d’éducation ainsi qu’aux activités culturelles et associatives.

Consciente de l’enjeu sanitaire et sociétal majeur que constitue la réhabilitation des établissements scolaires, la BIAT a pris part à la 1ère action de responsabilité sociétale commune du secteur bancaire tunisien initiée par l’APTBEF en faveur des établissements scolaires publics et a assuré, à travers la Fondation BIAT, la réhabilitation et l’aménagement de cinq établissements scolaires dans les gouvernorats du Kef – à Kalaat Sinan – et de Kairouan – à Chbika, Sbikha et Haffouz. En tout, le chantier s’est déroulé sur plusieurs mois et s’est étalé sur une superficie totale de 35000 m². Près de 1000 écoliers ont pu bénéficier de cette action et poursuivre leur année scolaire dans de meilleures conditions.

Par ailleurs, la Fondation BIAT a continué à apporter son soutien aux jeunes grâce à ses programmes axés sur l’entrepreneuriat, l’éducation et la culture. A travers SPARK CLUB, son programme entrepreneurial dédié aux 15 – 18 ans et qui en est à sa 5ème édition, plus de 600 jeunes ont pu transformer leurs idées en projets. Dans le domaine de la culture, la Fondation BIAT a félicité la 1ère promotion de l’Executive Master en Management et Politique de la Culture, développé en partenariat avec l’Université Paris-Dauphine sous la tutelle du Ministère des Affaires Culturelles. Les 2ème et 3ème promotions sont actuellement en cours.

Au terme d’une année marquée par des difficultés économiques et sociales, la BIAT a démontré sa capacité à gérer la crise avec résilience et responsabilité en jouant pleinement son rôle auprès de ses collaborateurs, de ses clients et de la société.

A propos de la BIAT :

Banque universelle, acteur de référence en Tunisie, la BIAT constitue aujourd’hui un groupe bancaire solide avec ses filiales dans les domaines de l’assurance, de la gestion d’actifs, du capital-investissement, de l’intermédiation boursière et du conseil. Implantée sur tout le territoire, la BIAT compte aujourd’hui 206 agences à travers toute la Tunisie. Près de 2000 collaborateurs travaillent au service de tous ses clients : particuliers, professionnels, PME, grandes entreprises et institutionnels.

Très attentive à sa responsabilité sociétale, la BIAT a traduit son positionnement citoyen par de nombreux engagements. La création de la Fondation BIAT pour la jeunesse tunisienne, au printemps 2014, en est emblématique et ancre cet engagement de façon pérenne. www.biat.com.tn