Les aires marines protégées (AMP) méditerranéennes peuvent bénéficier du soutien financier du projet “Reconstruire une Méditerranée bleue et plus forte” (Build back a blue and stronger Mediterranean), conjointement lancé par le MedFund (le Fonds environnemental pour les AMP méditerranéennes) et MedPAN (le réseau des gestionnaires d’AMP méditerranéennes), dans l’objectif de contribuer à la prise en charge des coûts de gestion récurrents de ces aires protégées.

A cet effet, The MedFund vient de lancer un appel à manifestation d’intérêt destiné aux structures gestionnaires et co-gestionnaires des AMP de la Tunisie, du Liban, du Monténégro, d’Algérie, du Maroc et d’Albanie.

Les AMP éligibles sont celles officiellement créées ou en cours de création et disposant d’un document d’orientation de gestion ou d’un plan de gestion, d’un organe et d’une équipe de gestion opérationnelle dédiée.

L’appel à manifestation d’intérêt est ouvert jusqu’au 30 juin 2022.

Les aires marines protégées sont reconnues comme des outils efficaces pour protéger les écosystèmes marins et conserver la biodiversité tout en contribuant au développement économique durable des communautés locales. Bien que de nombreuses AMP aient été créées en Méditerranée, la plupart d’entre elles restent très fragiles et n’assurent pas une conservation marine efficace.

Pour remédier à ce problème, le MedFund et MedPAN se sont associés pour apporter un soutien global et intégré à la gestion de ces aires protégées, à travers le projet, “Reconstruire une Méditerranée bleue et plus forte” grâce auquel davantage d’AMP seront soutenues par le MedFund pour renforcer l’efficacité de leur gestion. MedPAN veillera à soutenir les compétences et les capacités de gestion du personnel des AMP et des principales parties prenantes soutenant les AMP.

“Reconstruire une Méditerranée bleue et plus forte” vise à fournir un financement à long terme aux coûts de gestion de base de 20 AMP désignées au niveau national et de nouvelles AMP en cours de désignation en Albanie, Algérie, au Maroc, en Tunisie, au Liban et au Monténégro, à contribuer au renforcement des capacités des gestionnaires et des professionnels des AMP ainsi qu’au partage des connaissances au sein de la communauté AMP.

Il a également pour objectifs de renforcer la gouvernance, la coopération et les stratégies régionales/nationales pour promouvoir les AMP en tant que solutions pour faire face aux changements globaux et fournir des avantages socio-écologiques ; créer un environnement favorable à la mise en œuvre des engagements politiques envers les AMP en Méditerranée, en particulier la Convention de Barcelone ; établir un mécanisme pour promouvoir, soutenir et suivre la mise en œuvre de la feuille de route des AMP méditerranéennes post-2020 et soutenir la 4ème édition du Forum des AMP ; promouvoir la coopération internationale, régionale et nationale entre les gestionnaires d’AMP et d’autres fonds fiduciaires de conservation.

Créé en 2015, the MedFund est une institution privée à but non lucratif, basée à Monaco qui octroie des financements durables pour la conservation de la biodiversité marine.

Le réseau MedPAN, réseau des gestionnaires d’Aires Marines Protégées en Méditerranée, existe depuis les années 1990.