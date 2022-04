Le festival autos-moto-camions démarre sur les chapeaux de roues. Ce festival du sport mécanique prend à sa deuxième édition – exploit inédit – un format de Grand Prix. Rien à dire, ça a de l’allure !

Du 21 au 29 avril, le « Tunisia Desert Challenge » (TDC) revient en grande fanfare, après sa 1ère édition réussie, organisée en novembre 2021. TDC va parcourir les dunes superbement vallonnées dans ce triangle d’or entre El Borma, qui ouvre son site pour la première fois depuis dix ans, Kambout et Chott Jerid.

Naturellement les passages par les deux sites attractifs de Ksar Ghilene et “Star Wars“ figurent au programme. C’est le cadre et l’itinéraire rêvés pour un déploiement de TDC avec la plus grande variété de terrain accidenté sur un trajet de 2 600 km réalisé en 8 étapes.

Le départ sera donné lors d’un prologue à partir de Djerba pour finir à Tozeur. Lucky Strike !

Le deuxième “Rallye-Raid“ au monde

Ils seront 750 participants en compétition, de 23 nationalités avec des équipes de réputation mondiale. Le parc engagé est impressionnant. Il y aura 72 voitures et Buggys, 60 SSV, 16 camions et 55 motos et quads. L’équipe d’assistance compte 200 techniciens et tout est paré pour que le Rallye-Raid se déroule aux standards internationaux. Et le challenge est que l’épreuve est homologuée par la Fédération internationale des sports mécaniques.

TDC gagne ses galons et se classe deuxième derrière le légendaire “Dakar“. Cela revient au travail remarquable mené par le comité d’organisation. C’est le tandem Gert Duson, figure mondiale des sports mécaniques devenu le “Lawrence de Tunisie“ et la pasionaria Hend Chaouch l’ASSE (féminisme oblige) du volant qui mènent la danse.

“Rouler sa bosse“ au mois de Ramadan !

TDC sera suivi par une équipe de 25 journalistes pour des magazines et networks spécialisés. La couverture médiatique donnera toute la notoriété espérée au Rallye-Raid de Tunisie.

L’autre challenge est que cette compétition se déroule en plein mois de Ramadan, car, par caprice de la météo, le mois d’avril est la période où la météo est la plus propice.

TDC bénéfice d’une quintuple assistance. Etant donné que c’est un évènement à retentissement sportif, touristique et culturel, les trois ministères concernés coalisent de concert. Ajouter à cela la contribution des ministères de l’Intérieur et de la Défense qui mettent leur expertise comme éclaireurs sur terrains pour sécuriser le circuit et garantir les passages aux points les plus difficiles.

Il est sûr que les exploits sportifs ne manqueront pas. Les retombées touristiques nous paraissent évidentes car en période creuse, Gert Et Hend assurent que les sportifs pourraient venir pour s’entraîner. Cependant, nous ne voyons pas d’initiatives culturelles phares. On aurait imaginé le jour de la remise des prix à Ksar Ghilene un couscous géant, une mégacourse de Meharis ou un super gala “Hadra“.

Rendez-vous est pris pour le 29 avril, pour la distribution des lauriers. Que la fête commence !

Ali Abdessalam