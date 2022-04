Pour le deuxième concert du mois de Ramadan, la station d’art B7L9 à Bhar Lazrag (La Marsa) accueille dans la soirée du 21 avril 2022 (21H30) le groupe “JATHB”, un projet de Mariem Hamrouni et Mohamed Barsaoui, deux artistes qui habitent un univers musical et artistique à la fois spirituel et mystique, lauréats parmi quatre de la programmation musicale 2022 de l’Institut français de Tunisie (IFT).

Pendant sa performance live, le duo va présenter 30mn de son projet “ANA” et en exclusivité une partie du projet en cours “WILLIA”.

“JATHB” est né en septembre 2021, et a réuni la richesse de leurs différences – la voix tendre et mélancolique de Mariem, et les compositions électroniques, le sound design et le groove de Mohamed. Le duo a commencé à jammer avant de composer ses propres morceaux et de sortir son premier EP quelques semaines plus tard.

Faisant dans l’autoproduction avec les moyens du bord, le projet était un véritable challenge pour les deux artistes. Ils y ont distillé une musique à l’univers Dark Folk avec des textes de “HATHRA” en dialecte tunisien “Derja” qui émane d’un besoin et d’un engagement de valorisation et de redynamisation du patrimoine culturel tunisien.