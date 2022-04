L’organisation non gouvernementale internationale “Greenpeace” appelle, dans un communiqué publié mardi 19 avril 2022 à Tunis, les autorités tunisiennes à intervenir d’une manière urgente pour prévenir une catastrophe environnementale à Gabès.

Elle recommande entre autres l’accélération de la mise en oeuvre du plan destiné à éliminer les hydrocarbures infiltrés, suite au naufrage au large de Gabès, le 16 avril 2022, du pétrolier Xelo, lequel est chargé de 750 tonnes de gasoil.

Greenpeace souligne a également l’importance de communiquer sur les quantités d’hydrocarbures infiltrées et ainsi prévenir la catastrophe et protéger les sources de revenu de plusieurs personnes, mettant l’accent sur l’importance de l’intervention de la communauté internationale pour aider la Tunisie en cas de fuite de gasoil, et en cas d’incapacité des autorités tunisiennes à remédier à cette situation.