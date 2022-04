Avec des morceaux émanant du répertoire profond des Toubous andalous, tunisiens, mais aussi de la musique soufie tirée des annales du patrimoine musical tunisien richissime que l’artiste, compositeur, pianiste et arrangeur Mohamed Ali Kammoun a emporté, samedi soir, le public de sa ville d’origine Sfax et les amoureux des soirées nocturnes de Ramadan, dans un nouveau voyage artistique ” 24 Parfums “.

Dans sa nouvelle version étoffée au grand complet, le spectacle qui a duré environ deux heures, et pour la première fois dans l’enceinte du Théâtre Municipal de Sfax, a emporté les fans dans les tréfonds de la chanson tunisienne andalouse, chaouie, bédouine, de la nouba, le tout teinté aux couleurs de l’héritage musical sfaxien.

24 Parfums, puisant dans les répertoires des 24 régions tunisiennes, est un hommage vibrant à une Tunisie diverse aux multiples facettes. C’est un projet artistique qui propose un portrait musical authentique, jeune et moderne de la Tunisie.

24 Parfums sont inspirés par les arômes et sensations musicales transcrits dans le palimpseste du patrimoine musical tunisien auxquels le compositeur ajoute tant sa patte qu’une dimension supplémentaire générant un voyage spatio-temporel sensationnel

Mohamed Ali Kammoun, a précisé, lors d’un point de presse organisé avant le début du spectacle, que “24 Parfums”, présenté pour la première fois au Théâtre Municipal de Sfax, précède l’annonce de la sortie de l’album “24 Parfums” (chansons et musique) et le lancement d’un recueil de chant le 10 mai 2022 au théâtre de l’Opéra à la Cité de la culture Chedli Klibi.

Il a ajouté, “ce spectacle, qui a été spécialement préparé s’inscrit dans le cadre du Programme de Tfanen Tunisie Créative, notant que ce projet financé par l’Union Européenne (UE) en coopération avec le Ministère des Affaires Culturelles et l’Association l’Art Rue, vise à renforcer le secteur culturel en Tunisie, et œuvre notamment à encourager la création artistique et à al promotion des jeunes talents.

Ce spectacle eut énormément de succès lors de sa Première le 17 août 2018 à la Clôture du Festival International de Carthage. Une grande tournée a eu ensuite lieu enchaînant une vingtaine de concerts, la plupart sur des scènes prestigieuses (Opéra de Tunis, Colisée d’El Jem, Théâtre Grec de Hammamet, Grands théâtres de Plein air de Bizerte, Grand théâtre de Sfax…). La tournée de 2019 a été clôturée par un concert légendaire le 19 septembre à l’Olympia de Paris à guichet fermé.