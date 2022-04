Le Comité d’organisation du Festival international du film documentaire et court-métrage de Médenine (Tunisie) informe tous les réalisateurs et les sociétés de production à l’échelle nationale et internationale que la 8ème édition du Festival se déroulera du 18 au 20 novembre 2022.

La date-limite de réception des dossiers de candidature est fixée au 30 septembre 2022.

Ceux qui souhaitent participer au concours officiel du Festival sont appelés à envoyer leurs films à travers : Wetransfer – Viméo – YouTube.

En ce qui concerne les conditions de participation, le Comité précise que les courts-métrages doivent être produits au cours des années 2020 – 2021 – 2022.

La demande de participation doit être accompagnée de la fiche d’inscription, dune photo du réalisateur, de deux photos du film, de l’affiche du film, du CV du réalisateur et du synopsis du film.

Les films participants peuvent être sous-titrés en français, en anglais ou en arabe, et la durée du film ne doit pas dépasser 30 minutes.

Il est à noter que le Festival, articulé autour de deux compétions, décerne trois prix dans la catégories des films documentaires : 1er prix (Khlel d’Or), 2ème prix (Khlel d’Argent) et 3ème prix (Khlel de Bronze).

Il en est de même pour les trois prix dans la catégories des courts-métrages.