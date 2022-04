Al Karama Holding a annoncé, jeudi, le lancement d’un Appel d’Offres International auprès des banques d’affaires et des cabinets de conseil, pour l’accompagner dans une mission d’appui à la cession des participations publiques directes et indirectes représentant 23,85% du capital de la société NOUVELAIR TUNISIE et 2,76% du capital de la société NOUVELAIR HANDLING.

Les soumissionnaires intéressés peuvent retirer, à partir du vendredi 15 avril 2022 au siège de la société AL KARAMA HOLDING, aux Berges du Lac, les Termes de Référence contre le paiement d’un montant de 500 DT non restituable.

La date limite de remise des offres est fixée au 19 mai 2022 à 17H00.