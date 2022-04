JM – Oran 2022 : Entre 200 et 240 athlètes tunisiens engagés

Entre 200 et 240 athlètes tunisiens, répartis en 22 disciplines, entre sports individuels et collectifs, prendront part aux Jeux méditerranéens de 2022 à Oran, selon un communiqué du ministère de la Jeunesse et des Sports.

La commission mixte de préparation olympique a tenu hier une séance de travail en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, Kamel Dequiche, et le président du Comité National Olympique Tunisien, Mehrez Boussayène, en vue d’examiner les derniers préparatifs engagés en prévision des prochaines échéances dont les plus proches sont les Jeux Méditerranéens d’Oran-2022.

Les deux parties ont exprimé leur volonté de conjuguer les efforts et d’intensifier les contacts avec toutes les parties concernées afin de surmonter les difficultés et d’assurer les meilleures conditions de participation aux athlètes tunisiens lors de ces jeux.

La réunion a permis de discuter des objectifs de participation, des disciplines sportives ciblées, des athlètes concernés par la participation aux Jeux Méditerranéens, et les derniers préparatifs logistiques et matériels tels que le transport, les tenues et les équipements des athlètes.

La séance s’est également déroulée en présence du directeur général des sports, Moncef Chalghaf, des représentants des ministères des Finances, de l’Intérieur et de la Défense nationale, ainsi que des membres du comité mixte de préparation olympique.

Il est à rappeler que la 19e édition des Jeux Méditerranéens (Oran 2022) se tiendra du 25 juin au 5 juillet.