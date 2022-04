Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, mercredi 13 avril 2022 au palais de Carthage, une délégation de l’Union Africaine conduite par Aggrey Ambali, actuellement en visite en Tunisie dans le cadre du suivi du dossier de candidature de la Tunisie pour abriter le siège de l’Agence africaine de médicaments (AAM).

Le chef de l’Etat tunisien a saisi cette occasion pour réaffirmer la disposition de la Tunisie à donner toutes les garanties et conditions nécessaires pour abriter le siège de ladite agence et garantir ainsi la réussite de son travail afin de réaliser ses objectif au service des peuples du continent.

La Tunisie dispose des ressources humaines et aussi logistiques dans le domaine médical, rappellera du reste Saïed, selon un communiqué de la présidence de la République rendu public à la suite de la rencontre.

Il a aussi mis en relief l’engagement ferme de la Tunisie à s’investir sur le plan africain dans le cadre de sa politique étrangère et sa détermination à soutenir les différentes initiatives visant la consolidation de la complémentarité et l’intégration à l’échelle africaine.

La rencontre a également constitué une occasion pour évoquer la situation sanitaire sur le continent africain notamment les répercussions négatives de la pandémie de Covid-19. Elle aussi permis d’évoquer la nécessité de rapprocher les politiques sanitaires et de consolider les dispositions des pays du continent en matière de lutte contre la propagation des pandémies et des maladies et de combler le vide constaté au niveau de l’acquisition des médicaments.