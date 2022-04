Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi, a reçu au siège de son département une délégation du Parlement européen représentant la Commission des relations extérieures, la Commission des relations avec les pays du Maghreb et l’Union du Maghreb arabe, et ce à l’occasion de la visite de la délégation en Tunisie (11-13 avril).

Selon un communiqué du ministère, la visite des eurodéputés s’inscrit dans le cadre de la tradition “du dialogue et de la concertation entre la Tunisie et l’Union européenne et de l’importance du rôle du Parlement européen dans le renforcement de la coordination dans tous les domaines”.

A cette occasion, Jerandi a informé la délégation parlementaire européenne de “l’évolution de la situation en Tunisie à la lumière des prochaines échéances politiques et des réformes entamées par la Tunisie dans le cadre du processus de rectification lancé depuis le 25 juillet”, selon le texte du communiqué.