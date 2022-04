Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mohamed Moez Belhassine, a effectué, les 11 et 12 avril 2022, une visite de travail en Allemagne, et ce dans l’objectif de promouvoir la destination tunisienne auprès des marchés européens.

Lors de cette visite, le ministre a rencontré le président de l’Union allemande des voyagistes (DRV), Norbert Fiebig, qui était accompagné du directeur des relations internationales à l’Union Volker Adams, ainsi que le représentant du ministère allemand des Affaires étrangères, Andreas Fiedler, et la représentante du ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement, Annette Kaiser.

Cette rencontre a été l’occasion d’examiner les moyens de promouvoir la destination tunisienne en Allemagne et les préparatifs pour la tenue du Congrès annuel de la DRV (Destination Forum 2022), prévu en mai prochain à Tozeur avec la participation de 100 TO et agences de voyage et de journalistes allemands.

Le ministre a, par ailleurs, eu des rencontres avec des médias allemands et ouvert une rencontre virtuelle dédiée à promouvoir la destination tunisienne en Allemagne.

Cette rencontre qui a enregistré la participation de plus de 100 TO et voyagistes allemands, a été l’occasion pour le ministre d’exposer le plan de relance post-Covid-19 du tourisme tunisien et de présenter la nouvelle offre touristique en Tunisie, notamment dans le domaine du tourisme durable, le protocole sanitaire spécifique au secteur touristique et les préparatifs pour la prochaine saison touristique.