La cheffe du gouvernement Najla Bouden a reçu, dans la soirée de lundi 11 avril 2022 au palais du gouvernement à La Kasbah, une délégation de la Commission des affaires étrangères du Parlement européen.

Citée dans un communiqué de la présidence du gouvernement, Bouden a informé ses visiteurs des prochaines échéances politiques dont le référendum du 25 juillet 2022 et les élections législatives programmées pour le 17 décembre 2022.

Elle a affirmé qu’une démarche participative a été mise en oeuvre pour l’exécution de la feuille de route du président de la République.

Pour leur part, les eurodéputés ont souligné la nécessité de respecter les principes de participation, de représentativité et de pluralisme dans les prochaines étapes de la feuille de route. Auquel cas, ils ont fait part de leur disposition à soutenir la Tunisie à achever ses échéances politiques dans de meilleures conditions.

La délégation parlementaire s’est félicitée des relations distinguées unissant la Tunisie et l’Union Européenne. L’UE se tient aux côtés de la Tunisie dans son processus de rectification pour renforcer sa démocratie, ont-ils soutenu, rapporte le communiqué de la présidence du gouvernement.

La rencontre s’est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi, et de l’ambassadeur de l’UE à Tunis, Marcus Cornaro.

Rappelons que la semaine dernière (du 28 mars 2022), la Délégation de l’Union européenne en Tunisie avait annoncé la visite de cette délégation en Tunisie (11-14 avril) qui comprendra Michael Gahler (Parti Populaire Européen/Allemagne), chef de la délégation et rapporteur permanent pour la Tunisie au sein de la Commission des affaires étrangères, Javier Nart (Renew Europe, Espagne), Jakop Dalunde (Verts/ALE, Suède) et Andrea Cozzolino (Alliance progressiste des socialistes et démocrates, Italie), président de la délégation du Parlement européen pour les relations avec les pays du Maghreb.