Le Carthage Symphony Orchestra (L’Orchestre symphonique de Carthage, CSO) donne un concert le samedi 16 avril 2022 à 22h00 au Théâtre municipal de Tunis dans un programme symphonique inédit dirigé par Hafedh Makni qui recevra le grand violoncelliste roumain, Ionut Voine, pour interpréter le concerto pour violoncelle du compositeur thèque Antonin Dvorak.

Intitulé “Vers un nouveau monde”, le spectacle porte l’intitulé de la symphonie qu’il a composée le 16 décembre 1893 à New York, Carnegie Hall à New York. Cette symphonie est la plus connue des symphonies de Dvorak et l’une des œuvres les plus populaires du répertoire symphonique moderne.

Au programme également d’autres œuvres du compositeur tchèque dont le célèbre 4ème mouvement de la Symphonie du Nouveau monde.

Le CSO se fera accompagné par la soprano Fatma Gabsi, la mezzo-soprano Maram Bouhbel et le chœur du Carthage Symphony Orchestra dans un répertoire lyrique des grands Dvorak, Verdi, Rossini…

Cet événement symphonique où Dvorak et le chant lyrique seront à à l’honneur se veut une voie vers un nouveau monde, un monde meilleur.