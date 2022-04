City Cars, concessionnaire de la marque automobile sud-coréenne Kia, poursuit sur la voie de l’innovation avec l’introduction sur le marché local du Kia XCeed : un crossover compact dont le nom (prononcé “ixcid” – qui vient du verbe anglais “Exceed”) inspire des prestations d’usage dépassant les attentes des clients.

Ce Crossover du segment C est déjà plébiscité sur le marché européen avec une excellente réputation et un franc succès. Son design époustouflant et ses performances routières exceptionnelles ont permis au XCeed de recevoir les trophées les plus prestigieux.

City Cars Kia parvient ainsi à élargir davantage son offre produit pour répondre à un besoin client en nette croissance sur un segment à haut niveau d’exigences.

Extérieur et design du Kia XCeed

Dessiné à Francfort par les équipes du centre de design européen de KIA, ce crossover combine un design original pensé pour les esprits audacieux, un intérieur spacieux imaginé pour les aventuriers, un exceptionnel confort créé pour tous ceux qui apprécient le luxe.

Le design extérieur le XCeed reprenne les codes stylistiques de Kia en apportant une touche de design spécifique pour ce Crossover, de la proue à la poupe. L’avant arbore la familière calandre ‘’Tiger Nose’’ de la marque mais le pare-choc est totalement nouveau. Il intègre un sabot de protection en partie basse tandis que deux barrettes chromées viennent relier la prise d’air centrale et les deux blocs antibrouillards sur les côtés. Des protections en plastique noir courent tout le long de l’auto et soulignent les passages de roues, pour renforcer l’aspect baroudeur. L’arrière joue sur le même tableau avec deux sorties d’échappements intégrées dans un autre sabot de protection couleur alu.

Le Kia XCeed est clairement conçu pour les automobilistes en quête de sensations. Dès le premier regard, vous saurez qu’il s’agit d’un crossover résolument différent. En témoigne sa calandre typée SUV, intégrant des projecteurs “Full LED” avec feux de jour à LED “Ice-Cube”. Ajoutez à cela sa forme aérodynamique et son caractère ludique.

Pour mettre en avant son style tout chemin, la garde au sol est de 18 cm avec les jantes de 18 pouces. Une silhouette dynamique, bien aidée par un pare-brise et une vitre arrière très inclinée.

En termes de gabarit, le XCeed mesure 4395 mm de long, 1826 mm de large et 1495 m de haut avec un empattement de 2 650 mm.

Intérieur, habitabilité et confort

L’intérieur du Kia XCeed, en plus d’être élégant, offre un niveau inégalé de qualité, de confort, de technologie et de connectivité. à bord du véhicule vous remarquez sa parfaite alliance de style et de fonctionnalité, depuis sa planche de bord aux lignes épurées jusqu’à ses sièges sophistiqués en passant le combiné d’instrumentation 100% digital 12,3”affichant de manière fluide et rapide les informations clés du véhicule.

Le XCeed rassemble des équipements fonctionnels de pointe qui rendent la conduite plus confortable à savoir, la clé intelligente, le bouton start & stop, une climatisation automatique Bi-zone, le toit ouvrant panoramique, le frein de stationnement électrique, le régulateur de vitesse, un volant cuir multifonctions avec palettes de changement de vitesse, régulateur de vitesse, un écran tactile Multimédia 8’’ compatible Android Auto et Apple Carplay, une caméra de recul plus les radars de stationnement arrières et le chargeur de smartphone par induction.

Pour encore plus de modernité, vous pouvez opter pour le pack intérieur Jaune Equinoxe disponible, caractérisé par des inserts jaunes sur la planche de bord, des surpiqûres jaunes sur les contre-portes et des sièges avec surpiqûres jaunes et motif en nid d’abeilles exclusif.

Le XCeed affiche une habitabilité et un volume de chargement assez généreux, un volume de chargement de 426 litres, ce volume qui peut être augmenté grâce à la banquette fractionnable 40/20/40.

Motorisation

Le Xceed, est équipé par un moteur essence 1.5 L T- GDI (turbo + injection directe) développant 160 CV DIN, (9 CV fiscaux) couplé à une boîte automatique 7 vitesses à double embrayage. Un couple moteur de 253 Nm de 1500 à 3500 tours/min, pour une consommation mixte 5,9 Lit /100 Km.

Prix et disponibilité

Désormais disponible de suite. Coté tarifs, le nouveau Crossover XCeed sera proposé à

121 980 DT.