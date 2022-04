Le président de la République, Kais Saïed, a reçu, mardi, au palais de Carthage, l’ambassadeur des Etats Unis en Tunisie, Donald Bloom, qui a rendu une visite d’adieu au chef de Etat à l’occasion de la fin de sa mission.

La rencontre a été l’occasion de mettre l’accent sur la solidité des relations stratégiques liant la Tunisie et les Etats-Unis, et de réaffirmer la détermination commune à les renforcer et à les développer davantage, notamment à la lumière des valeurs et principes communs qui unissent les deux pays, indique un communiqué de Carthage.

Lors de cette entrevue, l’ambassadeur américain a exprimé ses remerciements au président de la République pour le soutien dont il a bénéficié durant son mandat, soulignant la volonté d son pays de consolider davantage les liens de coopération et d’échange avec la Tunisie.

Le chef de l’Etat a décoré l’ambassadeur américain des insignes de Grand officier de l’Ordre de la République en hommage à ses efforts visant à raffermir les liens d’amitié historique entre la République tunisienne et les Etats-Unis d’Amérique.

L’ambassadeur américain à Tunis a été également reçu, lundi 4 courant, par la la cheffe du gouvernement, Najla Bouden.