La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a reçu au palais du gouvernement à La Kasbah, lundi 4 avril 2022, l’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique à Tunis, Donald Blome, à l’occasion de la fin de sa mission.

Elle a salué, au cours de l’entretien, le soutien constant des Etats-Unis à la Tunisie, notamment dans les domaines de la défense nationale et des projets de développement, soulignant le souci de renforcer davantage les relations de coopération fructueuses dans les divers domaines.

Elle a également exprimé à l’ambassadeur américain la reconnaissance pour les efforts qu’il a déployés durant sa mission en Tunisie, “afin de soutenir les relations d’amitié et de coopération qui unissent les deux pays et peuples amis”, indique un communiqué de La Kasbah.

Donald Blome a, pour sa part, a affirmé la volonté de son pays de continuer à appuyer la Tunisie pour “achever sa transition politique et réussir son expérience démocratique”, ainsi qu’à faire face à la crise économique actuelle et aux défis sociaux et sécuritaires.

Il a, en outre, exprimé sa gratitude pour le soutien qu’il a reçu des autorités tunisiennes durant son mission, et qui ” lui a permis d’exercer ses fonctions dans les meilleures conditions “, a-t-il indiqué.