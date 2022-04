L’infrastructure hôtelière du village touristique de Douz à Kébili, au sud de la Tunisie, va être enrichie par l’entrée en service, dans quelques mois, d’une nouvelle unité de grand luxe.

Dénommée «Residence Douz», cette unité implantée au milieu d’une oasis de 14 hectares plantés de 4 000 palmiers a nécessité un investissement de 50 MDT mobilisé par la chaîne singapourienne, Singapore Tunisian Investment Compagny (STIC).

Cette chaîne, présente dans des destinations prestigieuses comme Zanzibar (en Tanzanie), les Maldives et Ile Maurice, a déjà à son actif deux autres unités en Tunisie, l’hôtel The Residence Gammarth et une autre à la Medina de Tunis.

The Residence Douz, dont les travaux de réalisation ont démarré en 2013 et qui est actuellement à un taux de réalisation de 90%, entrera en exploitation probablement au mois d’octobre prochain, avec à la clé pas moins de 270 emplois.

Le complexe, qui sera aménagé selon le cachet architectural oasien (briques de Tozeur), comprend des unités hôtelières, des villas (50), SPA (centre de beauté et de remise en forme) et une salle d’exposition multi-usage.

Lors de sa visite en décembre 2021 dans le gouvernorat de Kébili, l’actuel ministre du Tourisme, Moez Belhassine, s’était rendu sur le chantier de construction de cette nouvelle station et s’informer de l’avancement des travaux.

ABS