La ministre des Finances, Sihem Boughdiri Nemsia, estime que les discussions entre la Tunisie et le Fonds monétaire international (FMI) ont été à la fois “positives” et “franches”. Elle donne pour preuve le communiqué publié par la le Fonds à l’issue de la dernière visite de sa délégation en Tunisie. Nemsia s’exprimait lors d’une conférence de presse pour présenter les mesures urgentes à mobiliser pour impulser l’économie nationale, regagner la confiance des acteurs économiques et protéger le tissu économique.

Sur un autre registre, la ministre a fait savoir qu’une cellule de crise composée de plusieurs ministres a été mise en place pour faire face aux répercussions de la guerre russo-ukrainienne sur la Tunisie, notamment sur le coût de la subvention des carburants et des produits de base.