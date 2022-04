Initialement fixé au 31 mars, le délai de dépôt des candidatures pour participer à la 26ème édition des “Prix COMAR D’Or” se poursuivra jusqu’au 8 avril.

Créées en 1997, ces récompenses annuelles sont baptisées au nom de la Compagnie méditerranéenne d’assurances et de réassurances (COMAR). Ouverts aux éditeurs et romanciers tunisiens, les prix littéraires Comar d’Or récompensent des romans en langues arabe et française.

Les candidatures sont ouvertes pour tous les romans d’auteurs tunisiens publiés durant la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, éligibles à ce concours littéraire. Aucune restriction n’est imposée sur le pays où est éditée l’œuvre participante qui peut être publiée en Tunisie ou à l’étranger.

Pour la participation, les romans sont à déposer en 7 exemplaires au Département Marketing des Assurances COMAR au Siège de la COMAR a Tunis.

Les romanciers et leurs éditeurs désireux de participer peuvent consulter le site de Comar : https://comar-d-or.comar.tn/Fra/accueil_3_index

En application de l’article 1 du règlement, les prix sont attribués pour “les romans tunisiens en langues arabe et française, remarquables par la qualité de leur écriture, l’originalité de leur thème et/ou leur dimension créative “.

Deux jurys, de 5 membres chacun, sont désignés pour les romans dans les deux langues. Pour cette édition 2022, le jury du roman en français se compose de Ridha KEFI, Mokhtar Sahnoun, Sonia Zlitni-Fitouri, Monia Mouaker Kallel et Raouf Seddik.

Mohamed El Khadi, Neziha Khelifi, Hafidha Kara Bibene, Féthi Nasri et Med Aissa Moaddeb composent le jury du roman en arabe.

Habituellement, trois prix sont décernés pour les romans dans chacune des deux langues : le Prix du Comar d’Or du meilleur Roman, les Prix Spéciaux des jurys et les Prix Découvertes.

Le prix du Comar d’Or, décerné au meilleur roman, est la plus haute distinction. Dotés d’un montant de 10 000 D chacun, les COMAR d’Or en langues arabe et française, sont décernés aux meilleurs romans, dans l’une et l’autre langue, publiés entre deux sessions.

Les Prix Spéciaux des jurys en langues arabe et française, dotés d’un montant de 5000D chacun. Ces deux prix sont décernés aux romans, dans l’une et l’autre langue, qui présentent une originalité remarquée par les jurys .

Les Prix Découverte en langue arabe et française sont dotés d’un montant de 2500D chacun. Ces prix sont décernés aux romans, dans l’une et l’autre langue, où les jurys décèlent de réelles promesses.­­­­

Chaque auteur est récompensé une seule fois dans une même catégorie. Les lauréats peuvent postuler avec un nouveau roman après une période minimale de 5 ans.

Selon des chiffres annoncés l’année dernière, la Compagnie COMAR compte la candidature de 561 romans en arabe et 291 romans en français et ce depuis la création des prix en 1997.

Les organisateurs faisaient également état de 151 romans dans les deux langues primés durant les 25 dernières années.