La Tunisie et l’Espagne comptent élargir leur partenariat culturel et artistique dont les grandes lignes ont été dévoilées par le ministère tunisien des Affaires culturelles.

La présence culturelle espagnole en Tunisie sera ainsi renforcée par la mise en place d’un programme exécutif pour les projets communs à caractère culturel et créatif qui s’ajouteront aux autres programmes existants entre les deux pays.

Une délégation conduite par le directeur de l’Instituto Cervantes, Luis Garcia Montero, est actuellement en visite en Tunisie, qui a d’ailleurs été reçu, lundi 28 mars 2022, par la ministre des Affaires culturelles, Hayet Guettat Guermazi, et les membres de son département.

La rencontre a eu lieu en présence de l’ambassadeur d’Espagne en Tunisie, Guillermo Ardizone, et de la responsable culture à l’Institut Cervantes, Raquel Caleya.

Les deux parties ont examiné les moyens de renforcer le partenariat bilatéral dans le secteur du patrimoine, matériel et immatériel. La restauration des sites et monuments historiques et archéologiques sera au cœur de ce volet axé sur la rénovation des toits, des murs dans des musées tunisiens, à l’instar du Musée du Bardo.

Un cadre de partenariat bilatéral dans le traitement des manuscrits historiques sera mis en place avec le soutien de l’Institut Cervantes et impliquera plusieurs laboratoires en Espagne et la Bibliothèque nationale espagnole.

Il a été convenu d’organiser des workshops dédiés aux jeunes tunisiens, dans toute la République, qui seront formés aux métiers d’artisanat et aux petits métiers en lien avec le patrimoine.

Une attention particulière sera donnée au patrimoine tuniso-espagnol commun et sa valorisation via des programmes qui ciblent la création de circuits culturels et touristiques.

La valorisation de la Chechia, cet élément du patrimoine propre à la Tunisie et à l’Espagne, fera sont départ des Chaouachines à la Medina de Tunis à destination de Testour au Nord Ouest. Cette ville aux origines mauresques perpétue jalousement l’héritage andalou importé par les vagues migratoires des maures dont la fabrication de la Chechia est l’une des composantes.

L’île de Chikly sur les Berges du Lac abritera des projets artistiques et créatifs qui verront le jour dans cet ancien fort romain puis hispanique, tout en tenant compte de la spécificité environnementale de cette zone a la faune assez fragile.

Les industries culturelles et créatives et leur intégration dans le circuit économique sont parmi les principaux volets du nouveau partenariat tuniso espagnol. L’Espagne qui est l’un des pays précurseurs dans les industries dramatiques apportera tout son savoir-faire en la matière.

La présence culturelle espagnole sera renforcée dans les festivals et manifestations d’envergure tels que le Festival international de Carthage et les expositions du Musée national d’art moderne et contemporain dont la réouverture aura lieu dans un avenir très proche.

Le partenariat tuniso-espagnol coïncide avec les orientations de la politique culturelle nationale basée sur des programmes qui prônent l’ouverture sur les autres cultures et le rapprochement des peuples.

Une séries de rencontres et de manifestations culturelles sont actuellement organisées en Tunisie dans le cadre de ce programme futur qui sera élaboré via des actions communes conduites par l’Institut Cervantes.

“La langue espagnole à la frontière” est le thème d’un colloque organisé, ce lundi 28 mars, par l’Institut Cervantes, l’ambassade d’Espagne et l’Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts “Beït al-Hikma”, à Carthage.

Dans le cadre du 500 anniversaire de la mort du Sévillan Elio Antonio de Nebrija (1444 et 1522), un hommage a été rendu à ce grand humaniste et auteur de la première Grammaire espagnole.

Les questions dans des domaines différents et complémentaires, linguistiques et grammaticaux, et dans les deux langues, l’arabe et l’espagnol, ont été au menu de cet événement qui commémore également le 8e centenaire de la naissance du roi Alphonse X le Sage.

Une réunion avec des Hispanistes, des poètes et des responsables culturels tunisiens est prévue ce mercredi à la résidence de l’ambassadeur d’Espagne à Tunis.