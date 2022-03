Les ministres tunisien et égyptien du Transport, respectivement Rabïi Mjidi et Kamel Abdelhèdi, ont convenu de réactiver la commission technique mixte et les conventions signées dans ce domaine.

Lors d’une réunion de travail tenue virtuellement, lundi 28 mars 2022, les deux ministres ont insisté sur la nécessité d’approfondir la réflexion sur l’élargissement des perspectives de partenariat par la conclusion de nouveaux accords, balisant la voie à des relations fructueuses entre la Tunisie et l’Egypte, selon un communiqué rendu public par le ministère du Transport à l’issue de cette rencontre.

Ils ont souligné la nécessité de fonder les relations bilatérales sur l’échange d’expertises dans les domaines de la formation, du perfectionnement, des systèmes numériques et des infrastructures de base sur les plans terrestre, maritime et aérien, mais aussi de persévérer pour lier les deux pays avec ceux des deux rives nord et sud de la Méditerranée, à travers les différentes modalités du transport.