Le violoniste tunisien Zied Zouari (docteur en musique avec une carrière musicale remarquable) entame une nouvelle expérience dénommée “Violons pour Tous”, un programme d’enseignement du violon dans les écoles primaires étatiques de Djerba, après avoir obtenu l’accord de la direction régionale de l’éducation nationale de Médenine.

Ce projet d’une durée minimum de trois années, s’adresse aux enfants de 4 à 11 ans en vue de leur permettre de développer plus rapidement de nombreuses compétences et capacités d’apprentissage. En s’ouvrant sur le monde de la musique, il favorise le rattrapage, le décrochage et l’évitement scolaire.

Ce projet auquel sont impliqués également les parents, vise également un enseignement de qualité de pratique du violon aux plus jeunes particulièrement ceux issus d’un milieu modeste, établis dans des établissements éducatifs étatiques situés dans des régions rurales et populaires.

Les élèves au nombre de 20 sont encadrés par des professeurs diplômés et de violonistes professionnels confirmés.