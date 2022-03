L’avancement des préparatifs pour la tenue de 8ème édition de la Conférence Internationale de Tokyo sur le Développement de l’Afrique (TICAD 8), prévue les 27 et 28 août prochain en Tunisie, a été au centre de la rencontre virtuelle qu’a eue dimanche, le ministre tunisien des affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi, avec son homologue japonais Yoshimasa Hayashi.

Selon un communiqué du département des Affaires étrangères, les deux responsables ont évoqué les questions traitées lors de a réunion ministérielle préparatoire qui se tient à distance, les 26 et 27 mars, dans le cadre de la préparation de la TICAD 8.

Il s’agit notamment des défis du développement économique en Afrique, des questions relatives à la paix et la sécurité dans le monde et l’impact de la pandémie du Covid sur les économies africaines.

Jerandi et Hayashi ont également évoqué la guerre russo-ukrainienne et son impact sur la sécurité et la paix dans le monde et on convenu de la nécessité de traiter les crises et les difficultés actuelles dans le cadre des mécanismes onusiens ainsi qu’ à poursuivre les concertations bilatérales en tirant profit des expériences de leurs pays respectifs, en tant membre non permanent du conseil de sécurité de l’ONU .