ZITOUNA PAIEMENT, nouvel établissement de paiement filiale de Banque Zitouna, vient de lancer sur le marché tunisien, une nouvelle application de paiement mobile : IZI.

Objectif : rapprocher les services financiers de tous les citoyens – où qu’ils soient – et rendre plus facile et plus simple le paiement des achats divers et les transactions financières à travers le téléphone mobile.

Cette nouvelle application de paiement mobile, IZI, a été dévoilée, vendredi 25 mars 2022 à Tunis, lors d’une conférence de presse suivie d’une cérémonie de lancement auxquelles ont été conviés les médias tunisiens ainsi que les partenaires, actionnaires, décideurs et hauts cadres bancaires en présence des responsables de la Banque centrale de Tunisie, du ministère des Finances et des responsables des filiales de la Banque Zitouna.

L’application IZI est disponible sur App Store, Google Play & App Gallery. Elle offre un ensemble de services relatifs aux paiements et aux transferts de fonds, tels que l’ouverture de compte, le versement en espèces (Cash IN) et le retrait en espèces (Cash Out), le transfert de fonds d’une personne à une autre (Transfert P2P) ou encore le paiement de factures diverses et la recharge téléphonique de tous les opérateurs.

Pour accéder aux services de l’application IZI, il n’est pas forcément nécessaire d’avoir un smartphone, car ZITOUNA PAIEMENT a déjà déployé tout un réseau d’agents mandatés sur tout le territoire national, dont la mission sera d’effectuer toutes les opérations pour le compte des utilisateurs. La finalité est d’assurer directement ou indirectement un service de proximité pour un paiement mobile, rapide et sûre, pour toutes les catégories et couches sociales de la population.

D’après Lotfi Bouaicha, directeur général de ZITOUNA PAIEMENT, « IZI est une solution de paiement innovante, simple, rapide, low-cost et sécurisée. Elle est au cœur de la politique tunisienne en matière de FINTECH et d’inclusion financière, car elle allie la finance et les paiements directs aux services technologiques et digitaux ».

Il ajouter que « notre nouvelle société ZITOUNA PAIEMENT cherche à devenir un acteur principal du paiement mobile et un accélérateur du decashing, aujourd’hui très utile et nécessaire pour l’inclusion des populations et des petits commerçants dans l’écosystème financier national. N’oublions pas que l’inclusion financière est une composante de l’inclusion sociale permettant l’accès de la population à des services de base comme : l’emploi, la santé, le logement ou l’éducation ».

Agréé par la Banque Centrale de Tunisie, en tant qu’établissement de paiement, conformément à la circulaire BCT N°2018-16 et la loi 2016-48 relative aux banques et aux établissements financiers, la société ZITOUNA PAIEMENT a en effet investi, depuis sa création en mai 2021, dans un business model unique et exclusif, avec un large déploiement commercial et un réseau de proximité couvrant toutes les régions de la Tunisie et une population ultra moderne et sécurisée. Son objectif est de favoriser l’inclusion financière et économique des jeunes et des populations défavorisées exclus du système bancaire.

Instaurer la culture digitale dans les services financiers et les bonnes pratiques de paiement mobile constitue une priorité pour la dynamique économique et commerciale en Tunisie. Ceci reflète, sans doute, la volonté et l’intérêt de tous les acteurs publics et privés, y compris les entreprises, les établissements financiers, les commerces et toutes les catégories de la population.