Introduire l’éducation environnementale aux programmes scolaires en Tunisie est désormais nécessaire, a laissé entendre, le ministre de l’Education, Fethi Sellaouti, vendredi, recommandant la mise à jour du contenu des manuels scolaires pour se mettre au diapason des défis environnementaux “.

Le ministre, qui intervenait avec la ministre de l’Environnement, Leila Chikhaoui, à une conférence de presse tenue, vendredi, à l’occasion de la relance de la mascotte “Labib” et du projet de l’éducation Environnementale pour une méditerranée durable, a ajouté que les clubs environnementaux ont un rôle important à jouer dans la prise de conscience environnementale en partenariat avec les municipalités et la société civile.

Le projet d’Education environnementale pour une Méditerranée durable s’inscrit, selon le ministère de l’Environnement, dans le cadre de la coopération tuniso-italienne dans le domaine de l’éducation en vue d’édifier une société consciente de l’enjeu environnemental, assurer un véritable développement durable à travers l’inclusion de l’éducation environnementale aux programmes scolaires et appuyer l’échange d’expertises en la matière entre la Tunisie et l’Italie.

Le coût total de ce projet qui s’étale sur 24 mois du 30 octobre 2021 au 31 septembre 2023 et financé par l’Union européenne, est estimé à 1 339 289,59 euros.

Ce projet cible les étudiants, les enseignants, les inspecteurs et les chercheurs dans le domaine des sciences de l’éducation, ainsi que les parties actives dans l’éducation environnementale et les experts du domaine. Il s’adresse, également, à la société civile, aux ONG et aux médias.

Le projet accompagnera aussi les acteurs dans le domaine de la recherche scientifique relevant des ministères de l’Environnement et au ministère de l’Education pour l’échange d’expertises et de bonnes pratiques.