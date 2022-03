Le président de l’Association professionnelle des banques et des établissements financiers (APBEF) de Côte d’Ivoire, Jérôme Ehui, a fait état de la disposition de l’institution ivoirienne à redoubler d’efforts pour hisser la coopération et les échanges avec la Tunisie, évoquant la possibilité de conclure, fin mai 2022, des accords avec son homologue tunisienne.

Lors de sa rencontre à Tunis, jeudi 24 mars 2022, avec le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saïed, Ehui a ajouté que sa visite en Tunisie s’inscrit dans le cadre des préparatifs du 6ème congrès international sur les mécanismes financiers et de la digitalisation qui se tiendra en marge du Salon international des TIC (SITIC AFRICA Abidjan 2022) dans la capitale ivoirienne Abidjan, du 30 mai au 1er juin 2022.

Cette visite, a-t-il souligné, vise à coordonner davantage avec l’Association Professionnelle Tunisienne des banques et des établissements financiers (APTBEF) autour des programmes et des accords de coopération prévus.

De son côté, Samir Saïed fera état du rôle prépondérant des banques et des établissements financiers dans le renforcement des échanges commerciaux et l’impulsion de l’investissement mais aussi dans la réalisation des projets communs soit au niveau latéral où à plus large échelle.

Il a indiqué que l’accompagnement financier et la mise à disposition des garanties, constituent la clé de voûte de la réussite des PME et des start-up.

Le ministre tunisien évoquera les domaines et les secteurs qui pourraient fournir des opportunités réelles de partenariat entre la Tunisie et les pays africains, dont la Côte d’Ivoire, à l’instar du numérique, du développement technologique, de l’économie verte et la mise à niveau des ressources humaines.