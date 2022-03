En marge de sa participation, à Islamabad, aux travaux de la 48e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), le chef de la diplomatie tunisienne, Othman Jerandi, s’est entretenu, mercredi 23 mars 2022, avec le secrétaire général de l’organisation, Hussein Ibrahim Taha.

Lors de cet entretien, cite un communiqué du département, Jerandi a réaffirmé la disposition de la Tunisie à soutenir le secrétaire général dans l’exercice de ses fonctions, notamment à la lumière de nombreux défis de taille auxquels est confronté le monde d’aujourd’hui.

Jerandi a également mis l’accent sur la nécessité d’aller de l’avant sur la voie de l’instauration de partenariats avec les différents groupements internationaux afin de faire face aux défis actuels de sécurité et de développement.

Le ministre a, par ailleurs, saisi l’occasion pour transmettre les félicitations et les sincères souhaits de succès et de réussite du président Saïed au secrétaire général de l’OCI suite à son élection à la tête de l’organisation.

Pour sa part, le Secrétaire général de l’OCI a souligné la nécessité de conjuguer les efforts en vue de prévenir les conflits dans l’espace islamique et de concevoir des scénarios pratiques à même de raffermir le développement intégré au service de la sécurité et de la stabilité dans la région et le monde.