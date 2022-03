Dans le cadre de la célébration du mois national des arts plastiques dans sa 11ème édition, l’Union des Artistes Plasticiens Tunisiens (UAPT) organise les 26 et 27 mars 2022 une manifestation intitulée “Migration et coexistence pacifique”.

Le programme prévoit une exposition d’arts plastiques, un atelier de peinture pour les artistes professionnels et les enfants africains et tunisiens, ainsi qu”un colloque sur le thème “Migration et coexistence pacifique” en présence de représentants de l’Université Al-Manar dans le domaine de la migration, de la politique, de la gouvernance et de la culture ainsi que d’artistes plasticiens de différentes nationalités, des chercheurs, des universitaires et des spécialistes en sociologie et en psychologie.

Prennent part à ce colloque plusieurs intervenants à savoir Bassam Souissi, (Centre International pour le Développement des. Politiques Migratoires (ICMPD), Frank Yuttag, de l’association ” Smart Africa “, Imed Eddin Hakim, scénariste de la série télévisée “Harga”, l’acteur Riadh Hamdi, Ali Jawani, chercheur en sociologie et psychologie, Najib Mezghani, docteur en psychologie et Naji Arous, directeur général de l’institut privé de formation INTERFACE.