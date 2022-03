A l’occasion de la 9ème édition du Salon de l’entrepreneuriat « Riyeda 2022 » (les 15 et 16 mars), la BNA et AMI Assurances ont marqué une participation active à cet événement ayant pour thème l’accès aux nouveaux marchés des PME et des startups, à la Cité de la Culture de Tunis.

L’objectif principal de cette participation est d’encourager des idées nouvelles et des projets d’entreprises innovantes, de révéler les nouveaux talents entrepreneuriaux, de promouvoir l’esprit entrepreneurial, de soutenir le développement régional et d’appuyer les initiatives de création de l’emploi ; un engagement noble auquel la BNA et AMI Assurances s’associent et adhèrent avec beaucoup de volonté et d’optimisme.

“La BNA revendique, via cet engagement, des valeurs de responsabilité et de soutien et contribue ainsi à la relance économique et à l’équité sociale : chaque point de croissance supplémentaire, chaque nouvel espace conquis par les secteurs de l’agriculture, des services, de l’industrie et du commerce est un point de plus pour l’emploi et le développement régional”, déclare Mondher LAKHAL, directeur général de la BNA.

Riyeda 2022 a rassemblé plus de 10 000 porteurs de projets qui ont été et encadrés durant les deux jours de l’évènement par des acteurs du secteur public et privé, des universitaires, des financiers et des experts de différents domaines ; une réelle opportunité pour l’accompagnement et le soutien des startups et des jeunes entrepreneurs.

“Parvenue au faîte de sa maturité et forte de cette nouvelle alliance avec la BNA, AMI Assurances se veut un acteur majeur de la bancassurance dédiée au marché des entreprises, notamment les PME et les jeunes entrepreneurs, et enrichit davantage son offre de couverture des risques professionnels dès la phase de démarrage et de lancement des startups. Notre vision est de créer, avec l’efficacité nécessaire, de nouvelles richesses, des emplois et de la valeur”, précise Skander NAIJA, le directeur général de la compagnie AMI Assurances.

