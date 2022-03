La BIAT remporte le concours « Elu meilleur service client de l’année 2022 » et confirme son leadership en matière de relation clients. Cette récompense appuie le savoir-faire des équipes de la BIAT en matière d’excellence de prise en charge à tous les points de contact avec les clients qu’ils soient humains, téléphoniques ou digitaux.

Le prix de meilleur service client de l’année 2022 a été décerné à la BIAT lors de la soirée de clôture de l’édition 2022 du prix. Cette récompense témoigne de l’engagement de la BIAT en termes de relation clients et l’invite à poursuivre ses efforts pour apporter les meilleures solutions personnalisées, rapides et complètes répondant aux besoins de ses clients.

Pour l’attribution de ce prix, plusieurs critères ont été pris en compte tels que les visites clients mystères, les appels téléphoniques adressés aux Centres Relations Clients, les requêtes envoyées par email ou via les réseaux sociaux.

En effet, la BIAT a œuvré à l’instauration et au développement d’une culture centrée sur la satisfaction de ses clients pour mieux répondre à leurs exigences, de plus en plus fortes. Cela s’est concrétisé par la mise en place d’une nouvelle stratégie commerciale à travers des dispositifs de prise en charge et d’accompagnement différenciés et adaptés aux besoins des différents segments de marché. Le corps des commerciaux a été renforcé par des formations continues et un programme dédié par spécialisation, tant au niveau de la maîtrise de l’offre et de la réglementation qu’au niveau du comportement et de la communication. Des outils de communication interne tels que le partage d’informations et d’expériences et l’accès simplifié à une documentation actualisée ont été mis à la disposition du corps commercial pour assurer plus d’efficacité.

Banque de proximité, la BIAT propose à sa clientèle plusieurs canaux de contact à l’instar de son centre de relations clients ainsi que le canal digital pour compléter et appuyer la prise en charge en agence.

Banque dynamique et innovante, la BIAT ne lésine pas sur les moyens pour offrir le meilleur service, les produits les plus adaptés et un accompagnement sur mesure à chacun de ses clients.

A propos de la récompense :

L’Election du Service Client de l’Année est une compétition annuelle menée par un organisme indépendant qui propose aux entreprises d’apprécier la qualité de leur service client et qui délivre le label « Meilleur Service de l’Année ». Des tests « clients mystères » sont réalisés pour évaluer relationnel, disponibilité et qualité de la relation client sur l’ensemble des canaux de contact. Le canal téléphonique, le site internet ainsi que les réseaux sociaux sont également audités en vue d’évaluer la performance de chacun des canaux dans la prise en charge de la clientèle.

A propos de la BIAT :

Banque universelle, acteur de référence en Tunisie, la BIAT constitue aujourd’hui un groupe bancaire solide avec ses filiales dans les domaines de l’assurance, de la gestion d’actifs, du capital-investissement, de l’intermédiation boursière et du conseil. Implantée sur tout le territoire, la BIAT compte aujourd’hui 206 agences à travers toute la Tunisie. Près de 2000 collaborateurs travaillent au service de tous ses clients : particuliers, professionnels, PME, grandes entreprises et institutionnels.

Très attentive à sa responsabilité sociétale, la BIAT a traduit son positionnement citoyen par de nombreux engagements. La création de la Fondation BIAT pour la jeunesse tunisienne, au printemps 2014, en est emblématique et ancre cet engagement de façon pérenne. www.biat.com.tn