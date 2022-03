La ville de Tunis abrite, du 24 au 26 mars 2022, le Salon de l’agriculture biologique et des industries agroalimentaires, dans une conjoncture caractérisée par une demande mondiale accrue de produits biologiques, face à la propagation de la pandémie de Covid-19.

Organisé par la Société des Foires internationales, la Direction générale de l’agriculture biologique et l’Union nationale des opérateurs de la filière bio (UNIbio), ce Salon rassemblera une centaine d’exposants, dont des professionnels et des spécialistes de l’agriculture biologique, des représentants des centrales d’achat, des sociétés de commerce international et des importateurs.

Cette manifestation vise principalement à tracer les grandes lignes de la stratégie future de la filière biologique en Tunisie et à anticiper le développement du marché à l’échelle locale et euro-méditerranéenne, et ce, dans le cadre d’une approche participative, en coordination avec les agriculteurs, les producteurs, les industriels, les distributeurs…, selon les organisateurs du salon.

A rappeler que la Tunisie a été choisie, en septembre 2021, pour accueillir le congrès mondial de l’agriculture biologique en 2024, un événement qui se tient tous les trois ans à l’initiative de la Fédération internationale des mouvements de la bio, dite IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements).

La Tunisie est classée première à l’échelle mondiale en termes de superficies dédiés à l’agriculture biologique et à l’oléiculture biologique. Elle figure en tête de liste des pays exportateurs de produits biologiques à l’échelle africaine, selon le ministère de l’Agriculture.