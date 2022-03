La 3ème édition des Journées des arts de la marionnette de Carthage (JAMC), placées cette année sous le thème “Marionnette, Art et Vie” aura du 19 au 26 mars à la Cité de la culture à Tunis.

Les JAMC sont de retour après deux ans d’absence (2020 et 2021), à cause des restrictions en lien avec la crise sanitaire de la Covid-19 qui a contraint le monde entier à annuler ou reporter les manifestations culturelles et artistiques.

La tenue du festival coïncide avec les vacances scolaires de l’hiver, prévues jusqu’à fin mars, et ce au grand bonheur du public enfantin notamment.

Le programme de cette nouvelle édition a été dévoilé, mardi 15 courant, au cours d’un point de presse tenu dans un hôtel à Tunis. Des troupes internationales de marionnettes sont à l’affiche. La marionnette à fils sera au coeur de cette édition 2022 qui verra la participation de marionnettistes de 18 pays.

Après le Canada en 2019, l’Egypte sera le pays invité d’honneur des JAMC 2022 dont la tenue coïncide avec la célébration de l’année de la culture tuniso-égyptienne 2021-2022. il y aura 4 spectacles égyptiens avec un hommage à de célèbres marionnettistes, Mohamed Kochek et Mohamed Noreddine.

Le marionnettiste tunisien, Mohamed Bechir Jalled, un pionnier de cet art ayant contribué à la création du mouvement du théâtre de la marionnette en Tunisie, sera également à l’honneur aux côtés de l’association Neapolis de Théâtre pour enfants à Nabeul.

La cérémonie d’ouverte sera marquée par un défilé de marionnettes géantes qui arpentera l’Avenue Bourguiba, avant de se diriger vers l’avenue Mohamed V qui le mènera à l’intérieur de la Cité de la Culture abritant, comme à chaque édition, la majeure partie du programme des JAMC.

“Amazonia street 2” est un spectacle du cirque de la rue Tunisie, Paparoni qui sera donné au cours de la première journée du festival.

Une cérémonie officielle se tiendra au Théâtre des Régions alors que la grande place des théâtres devant le Théâtre de l’Opéra de Tunis verra une performance de marionnettes lumineuses réalisées par les marionnettistes du Centre national d’art de la marionnette.

Selon Monia Messaadi, présidente des JAMC 2022, et directrice du directrice générale du Centre national d’art de la marionnette, la programmation quotidienne assez riche et diversifiée a été concoctée, à raison de six spectacles par jour destinés au public enfantin et adulte aussi.

La confection de la marionnette sera au centre des six ateliers au menu qui seront dirigés par des spécialistes étrangers dont les Egyptiens Abdelhamid Hosni, Ridha Hassanine, Mohamed Fawzi et Maya Mouhab, le Tchèque Pavel Truhlar et le Turque Cemal Fatih Polat.

Des workshops sur quatre jours seront organisés au profit des animateurs culturels dans quatre gouvernorats (Ariana Manouba, Nabeul et Tunis). Ils seront encadrés par Lassaad ben Hassine et Kamel Allaoui.

Un colloque sur “l’état des lieux du théâtre de la marionnette dans le monde arabe” aura lieu le 22 mars au siège de l’Institut de traduction de Tunis.

Les Journées seront ouvertes sur les régions dont Nabeul et Mahdia en plus de certaines zones du Grand Tunis comme la ville de Ben Arous et certains quartiers d’El Mourouj et de Hammam-Lif. Les organisateurs ont annoncé la tenue de spectacles dans ces régions, qui sont issus d’Italie, de Belgique, du Portugal, d’Espagne et de la République Tchèque.

Le hall central de la Cité de la Culture abritera une exposition vente de marionnettes en argile fabriquées par les potières de Sejnane à Bizerte dont le savoir-faire est classé au patrimoine mondial de l’Unesco.

Il y aura également des marionnettes en sucre qui constituent une spécificité propre à la région de Nabeul au Cap Bon. Les poupées multicolores à base de sucre, qui se déclinent également sous forme d’animaux, sont habituellement vendues à l’occasion des célébrations du nouvel an de l’hégire.

Les Journées des arts de la marionnette de Carthage, JAMC, est une manifestation annuelle organisée par le Centre National des Arts de la Marionnette, sous l’égide du ministère des Affaires Culturelles, et la Cité de la Culture représentée par l’Etablissement National pour la Promotion des Festivals et des Manifestations Culturelles et Artistiques (ENPFMCA).

Les JAMC constituent un rendez-vous annuel qui met la lumière sur l’art de la marionnette en Tunisie qui demeure peu exploité ou mal connu aussi. Ce rendez-vous est une occasion renouvelée pour promouvoir davantage cet art à travers une programmation axée sur l’expérience tunisienne aussi bien que sur les arts de la marionnette dans le monde.