Quatre conventions de partenariat et de coopération ont été signées entre la CONECT International et l’Agence de promotion des investissements en Mauritanie, l’Union nationale du patronat mauritanien, la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Mauritanie et la zone franche de Nouadhibou, et ce en marge du Forum économique tuniso-mauritanien tenu du 6 au 11 mars dans les villes de Nouakchott et Nouadhibou.

Selon la CONECT, le Forum tuniso-mauritanien sur le thème ” Pour un partenariat et des investissements efficaces et rentables pour les deux pays ” a enregistré la participation de plus de 500 acteurs et institutions économiques des deux pays et l’organisation de plus de 500 rencontres B2B dans la capitale mauritanienne Nouakchott et la zone franche de la ville de Nouadhibou.

Les 50 entreprises tunisiennes ayant pris part à ce forum ont pu conclure quelques contrats et décrocher de projets d’investissements…