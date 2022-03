Les travaux du forum tuniso-mauritanien ” Pour un partenariat et des investissements efficaces et rentables pour les deux pays ” se sont déroulés lundi 7 mars 2022 à Nouakchott, avec la participation d’une centaine d’institutions et d’acteurs économiques.

Des rencontres bilatérales seront organisées entre les délégations des deux pays et les chefs d’entreprise tunisiens et mauritaniens…

La ministre mauritanienne du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme, Naha Hamdi Bent Meknes, a souligné l’importance de la coopération économique entre les deux pays, appelant à rattraper le temps perdu en matière de coopération bilatérale.

Pour sa part, Foued Gueddich (de la (CONECT), a souligné la nécessité de renforcer le partenariat entre les secteurs privés et de surmonter tous les obstacles entre les deux pays.

Il a rappelé que plus de 40 entreprises opérant dans les secteurs des travaux publics, matériaux de construction, technologies de l’information, énergie, alimentation et industries agro-alimentaires, santé et enseignement supérieur, prennent part à ce forum qui se poursuivra, jusqu’au 10 mars.

De son côté, l’ambassadeur de Tunisie en Mauritanie, Sabri Chaabani, a rappelé que le volume des échanges commerciaux entre les deux pays s’élevait à 50 millions de dinars en 2021, espérant voir ce chiffre atteindre les 100 millions de dinars par an.

La réalisation d’un tel chiffre reste tributaire de l’adoption de mécanismes de partenariat et de soutien des investissements entre les deux pays, a-t-il ajouté.*

Organisé à Nouakchott et à Nouadhibou, ce forum vise essentiellement à nouer des relations entre différents acteurs représentés par les chefs d’entreprises et les organismes économiques, afin de créer des opportunités et conclure des accords de partenariats stratégiques.

Il s’agit aussi de développer les échanges commerciaux et d’investissements entre les deux pays et à renforcer la présence des organismes tunisiens et mauritaniens aux niveaux régional et international.