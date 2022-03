La lutte contre le racisme et la discrimination raciale sont au cœur de la 4ème édition du Festival de la culture et des arts Chokri Belaid, aura lieu du 12 au 15 mars.

Ce rendez-vous annuel est organisé par l’Association Chokri Belaid pour la créativité et les arts. L’édition 2022 placée sous le thème ” L’Homme de toutes les couleurs ” est présidée par Abdessalem Bghouri.

Les grandes lignes de cette édition ont été dévoilées au cours d’une conférence de presse, tenue, jeudi 3 mars 2022, au siège du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT), à Tunis, en présence du comité organisateur.

Le festival aura lieu dans divers endroits de la capitale dont le Centre culturel et scolaire Mahmoud Messadi, la place du martyr Chokri Belaid, la Bibliothèque nationale de Tunisie (BNT) et la Cinémathèque tunisienne.

Au line-up, une programmation culturelle et artistique assez variée dont des performances musicales et théâtrales, des lectures de poésie, des projections de films, des ateliers d’arts plastiques et des conférences.

La cérémonie d’ouverture qu’abritera le Centre culturel et scolaire Mahmoud Messadi à Tunis ville sera marquée par un spectacle musical et des lectures de poésie. Un hommage sera également rendu à une pléiade d’activistes des droits de l’homme.

La cérémonie de clôture prévue au siège de la Cinémathèque tunisienne, à la Cité de la Culture, verra la projection de courts-métrages sur le thème de cette édition en plus d’un spectacle musical. Un hommage sera rendu aux participants en plus de la remise des prix aux gagnants à un concours portant sur la philosophie pour enfants.

En partenariat avec la Fédération tunisienne des clubs de cinéma (FTCC), les organisateurs ont prévu une série de projections de films autour du thème du racisme.

Ils ont annoncé la tenue de deux concours de presse ayant pour thème le racisme et la discrimination raciale. Le premier concours est celui du meilleur article d’opinion, ouvert aux étudiants de l’Institut de presse et des sciences de l’information (IPSI).

Le second concours destiné aux photographes amateurs est celui de la meilleure photo. Les candidats ont la possibilité de participer par des photos prises avec un appareil photo ou bien un smartphone.

Les candidatures sont à envoyer, avant le 10 mars courant, par email à l’adresse suivante : info@artchok.org

Créée le 4 octobre 2014, l’Association Chokri Belaid pour la créativité et les arts a pour principaux objectifs l’enracinement de la culture citoyenne et la défense des valeurs humaines. La promotion et la protection des libertés de pensée, d’expression et de création ainsi que la lutte contre la discrimination raciale et toutes les formes de censure sont au cœur de ses actions.

La tenue du Festival de la culture et des arts Chokri Belaid intervient un mois après le 5ème Forum mondial Chokri Belaid pour les arts et la culture qu’abrite annuellement la maison de la Culture, Jbel Jelloud, à la Capitale, portant le nom du martyr qui l’a fréquentait depuis l’enfance et où il était largement actif.

Cette année, la Tunisie commémore le 9ème anniversaire de l’assassinat de Chokri Belaid (26 novembre 1964 – 6 février 2013). Cet homme politique, avocat et grand défenseur des droits de l’homme est une figure emblématique de l’opposition au lendemain de la révolution de 2011.

Il avait été assassiné par balles à la sortie de son domicile à la cité Menzeh 6, à Tunis. Un collectif de défense se charge du dossier de cet assassinat politique et l’enquête pour trouver les commanditaires est toujours en cours.