Dans le cadre de la promotion de la diversité culturelle internationale et dans le but d’offrir une plateforme d’échange et d’interactivité artistique et culturels des différents pays, l’espace Culturama organise le CULTURAMA INTERNATIONAL FESTIVAL, dédié à la journée internationale de la Femme qui aura lieu du 4 au 8 mars 2022 au POLE CULTURAMA.

Se voulant un bastion de tous les arts, le CULTURAMA INTERNATIONAL FESTIVAL propose un programme artistiquement riche et varié (performances, workshops et une exposition-vente) autour du thème ” FEMME, ART, CULTURE, TRADITION ” qui vise à rassembler durant cinq jours différentes nationalités d’artistes et d’artisans ainsi que diverses manifestations culturelles de plusieurs pays en estimant accueillir plus de 10 milles visiteurs de nationalités multiples.