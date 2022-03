” Extended sessions ” est un rendez-vous musical de trois soirées pour le mois de mars 2022 qu’abriteront le Théâtre de l’Opéra de Tunis, a annoncé la Cité de la culture dans un communiqué publié ce lundi 28 février sur son réseau social.

Organisé par le Théâtre de l’Opéra de Tunis et Scoop Organisation, ” Extended sessions ” est prévu les 4, 5 et 26 mars. Les trois concerts auront lieu à partir de 20h entre le Théâtre des Régions et la grande salle du Théâtre de l’Opéra.

Extended Session est une fête à plusieurs rendez-vous où se conjuguent joie et virtuosité, célébration et responsabilité, dans le strict respect du protocole de prévention sanitaire”, indique la même source.

Ce programme musical qui coïncide avec le retour à la normale dans le secteur culturel et artistique verra la participation d’artistes étrangers. Il est soutenu par le ministère des Affaires Culturelles, le ministère du Tourisme, l’Etablissement national pour la Promotion des festivals et des manifestations culturelles et artistiques ainsi que les ambassades des USA et de Suisse et la Délégation de l’Union européenne.

Le Programme :

– Vendredi 4 mars au Théâtre des Régions (20h):

NoMad Spirits feat. Amine Mraihi, concert organisé avec le soutien de l’Ambassade Suisse.

– Samedi 5 mars au Théâtre de l’Opéra (20h):

“South Moods” feat Alia Sellami (Tunisie) & au cours de la même soirée Lucy Woodward (Etats-Unis).

– Samedi 26 mars au Théâtre de l’Opéra (20h):

Yo-Yo Ma, Concert organisé avec le soutien de l’Ambassade des Etats-Unis.