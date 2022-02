Le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab a mis l’accent, jeudi, sur l’impératif de développer et de diversifier les ressources d’énergie en recourant à toutes les alternatives énergétiques renouvelables dont dispose le pays.

S’exprimant à l’occasion de la cérémonie de célébration du 51e anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures et du 66e anniversaire de la création de l’Union générale des travailleurs Algériens (UGTA), le ministre a insisté sur l’importance de doubler d’efforts face aux nouveaux défis que connaissent l’Algérie et le monde actuellement, lesquels nécessitent “des solutions radicales et innovantes” en vue de passer à un modèle économique diversifié et durable.

Il s’agit en effet, poursuit M. Arkab, d’adopter une politique par le truchement de laquelle l’Algérie peut assurer sa sécurité énergétique à long terme en recourant à toutes les alternatives énergétiques aussi bien solaires qu’éoliennes que par l’introduction de l’énergie nucléaire et le développement et l’utilisation de l’hydrogène.

L’adoption de cette démarche s’inscrit dans le cadre de la transition énergétique devant apporter des solutions durables afin de répondre aux besoins de l’énergie conformément aux défis environnementaux, tel un facteur pour le développement industrielle et la diversification économique ainsi que la préservation des ressources en hydrocarbures pour les générations futures, a-t-il dit. (APS)