La réalisation d’un centre de stages dans le gouvernorat de Tozeur constitue l’un des plus grands projets programmés dans le domaine sportif dans la région, après l’octroi d’un fonds initial de 7 400 millions de dinars, selon le chef de service de la construction et d’équipement au Commissariat régional de la jeunesse et des sports, Abderraouf Bouagga.

Le responsable régional a déclaré à l’agence TAP que le projet qui est phase d’étude et dont le coût global pourrait dépasser 11 millions de dinars, est composé de terrains de jeux, de dortoirs, de vestiaires et de plusieurs autres installations.

Il a ajouté que l’étude préliminaire a été lancée il y a quelques semaines après le choix des architectes, et que le projet sera érigé sur une terre située à l’entrée de la ville de Tozeur, au niveau de la route n°3, où sera également aménagée une piste d’athlétisme d’un coût estimé de 3,5 millions de dinars.

Par ailleurs, le chef du service de la construction et d’équipement a indiqué que le projet de la piscine olympique est toujours en attente d’achèvement après l’arrêt des travaux après la réalisation de 45% seulement des composantes du projet. Il a précisé que ce projet a été suspendu suite à la résiliation en décembre dernier du contrat avec l’entrepreneur, pour lancer un nouvel appel d’offres, en attendant la décision du Tribunal administratif suite à une opposition déposée par l’entrepreneur.

Il rappelle que le secteur sportif dans la région a enregistré l’aménagement du stade de Hezwa à un coût global de 544 mille dinars, l’engazonnement de l’ancien stade de Tozeur et de celui de Tamaghza et le réaménagement du stade annexe du complexe sportif de Tozeur.

D’autre part, cinq terrains de quartiers ont été aménagés sur un total de neuf programmés, tandis que les travaux de construction d’une salle de sport à Nefta ont été achevés moyennant une enveloppe de 3 millions de dinars en attendant le revêtement artificiel du sol.