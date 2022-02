Les relations commerciales et économiques russo-tunisiennes se développent de manière dynamique. Le commerce bilatéral en 2019 s’est élevé à 630 millions de dollars américains (76,92% – le volume des exportations russes). La structure des exportations russes est dominée par les produits pétroliers principalement, produits obtenus par laminage de métaux ferreux, l’ammoniac et le blé. La Tunisie exporte vers la Russie des vêtements, des dattes, des légumes frais, du poisson et des fruits de mer.

Le tourisme reste la locomotive de la coopération économique russo-tunisienne. En 1998 à Moscou a été conclu l’accord intergouvernemental sur la coopération dans le domaine du tourisme. Les flux de touristes russes vers la Tunisie en 2019 se sont élevés à environ 650 mille personnes (en 2018 – 600 mille).