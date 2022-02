Dans un communiqué commun Le Conseil Européen a condamné “avec la plus grande fermeté l’agression militaire sans précédent de la Russie contre l’Ukraine. Par ses actions militaires non provoquées et injustifiées, la Russie viole de manière flagrante le droit international et sape la sécurité et la stabilité européennes et mondiales.

Nous condamnons également l’implication du Bélarus dans cette agression contre l’Ukraine et lui demandons de respecter ses obligations internationales.

Nous exigeons que la Russie cesse immédiatement ses actions militaires, retire sans condition toutes ses forces et tous ses équipements militaires de l’ensemble du territoire ukrainien et respecte pleinement l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Un tel recours à la force et à la coercition n’a pas sa place au XXIe siècle.

Nous nous réunirons plus tard dans la journée pour discuter de cette agression flagrante et nous mettre d’accord sur le principe de nouvelles mesures restrictives qui imposeront des conséquences massives et graves à la Russie pour son action, en étroite coordination avec nos partenaires transatlantiques.

Nous déplorons les pertes en vies humaines et les souffrances humanitaires. L’UE et ses États membres sont prêts à fournir une réponse humanitaire d’urgence. Nous appelons la Russie et les formations armées soutenues par la Russie à respecter le droit international humanitaire.

L’UE se tient fermement aux côtés de l’Ukraine et de son peuple face à cette guerre. L’UE fournira une assistance politique, financière et humanitaire supplémentaire.

Nous coordonnons notre réponse avec nos voisins et partenaires internationaux, dont l’OTAN et le G7, dont les dirigeants se réuniront sous peu”.