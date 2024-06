L’Union européenne (UE) a fermement condamné le massacre commis par l’armée de l’occupation sioniste au camp de Nuseirat, dans le centre de la bande de Ghaza, qui a fait au moins 218 martyrs palestiniens.

Le haut représentant de l’UE pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, s’est dit samedi “horrifié” par les informations faisant état d’un nouveau carnage visant les civils palestiniens.

“Nous condamnons dans les termes les plus fermes le bain de sang qui doit cesser dans l’immédiat”, a-t-il poursuivi.

Les autorités palestiniennes ont fait état, samedi, de 210 martyrs palestiniens et de 400 blessés dans le massacre commis par l’armée sioniste dans le camp de Nuseirat alors que l’agression génocidaire contre Ghaza est entrée dans son neuvième mois faisant, depuis le 7 octobre 2023, 36.801 martyrs et 83.680 blessés pour la plupart des femmes et des enfants.