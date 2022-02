Afin de développer l’employabilité des jeunes talents tunisiens et leur offrir les meilleures opportunités de carrière dans l’IT, Orange Digital Center et la Coopération Allemande au Développement GIZ s’associent à Manpower Tunisie, leader du recrutement et de l’accompagnement RH, et lancent Orange Job Dating.

Orange Job Dating est bien plus qu’un salon de recrutement : Il s’agit d’un parcours de présélection et d’accompagnement qui permet de mettre en relation étroite des candidats qualifiés et des entreprises prêtes à leur offrir des opportunités d’emploi dans l’IT, conformes à leurs attentes. Aves leur expertise avérée, les professionnels du recrutement vont identifier, évaluer et sélectionner les meilleurs talents pour répondre aux besoins spécifiques des entreprises.

Avec ce Job Dating, Orange Digital Center met à la disposition des entreprises qui participeront sa communauté de jeunes talents primo-demandeurs d’emplois, qui ont été accompagnés par ses experts.

Une journée dédiée à la mise en relation entre les candidats sélectionnés et les professionnels sera ainsi organisée le 26 mai prochain.

Alors, si vous êtes une entreprise ou une start-up à la recherche de jeunes talents du numérique et de compétences rares qui apporteront une vraie valeur ajoutée à votre activité, participez dès maintenant à Orange Job Dating. Pour cela, il suffit d’envoyer vos besoins spécifiques en recrutement IT en complétant ce formulaire avant le 15 mars.

Et si vous êtes un(e) candidat(e) à la recherche d’un emploi dans l’IT et que vous voulez booster votre carrière professionnelle, déposez votre candidature en complétant ce formulaire avant le 15 mars.

Bonne chance à tous les candidats et leurs futurs employeurs !