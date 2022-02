L’association Raja d’assistance aux malades du cancer lance un appel aux dons pour terminer les travaux de construction et de réaménagement d’une unité d’autogreffe de cellules souches hématopoïétiques au sein de l’hôpital universitaire Hédi Chaker à Sfax. C’est ce qu’a indiqué la spécialiste en médecine nucléaire et membre de l’association, Fatma Hamza.

Elle fait savoir que les travaux de la construction de l’unité ont démarré en avril 2021 grâce aux dons d’hommes d’affaires, mais l’association a besoin encore de financer 50% des travaux restants et qui concernent essentiellement l’acquisition d’équipements de stérilisation de l’air et l’installation d’un générateur et de dispositifs électriques.

Les travaux restants sont estimés à 3 millions de dinars, ajoute Hamza, soulignant que le ministère de la Santé prendra en charge les ressources humaines et une partie des équipements.

Dans ce contexte, le chef de service d’Hématologie à l’hôpital universitaire Hédi Chaker, Moez Elloumi, fait état de l’importance de cette unité pour les patients habitants les gouvernorats du sud qui ne seront plus obligés de se déplacer à Tunis pour leur traitement assuré par le Centre national de la greffe de la moelle osseuse de Bab Saâdoun (Tunis).

Installée dans le service d’hématologie de l’hôpital universitaire Hédi Chaker, l’unité d’autogreffe de cellules souches permettra aux patients d’éviter la fatigue et la charge financière du voyage à Tunis en effectuant l’opération ainsi que les consultations liées à la période du contrôle post-opération à Sfax.