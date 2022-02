Les préparatifs pour le lancement du nouveau programme national de leadership féminin et d’investissement sur la base du genre social “Rayedet” a été au centre d’une séance de travail entre la ministre de la Famille et le directeur général de la Banque tunisienne de solidarité (BTS), Khélifa Sboui.

Selon un communiqué du ministère, cette réunion a porté sur le suivi de réalisation des programmes de coopération et de partenariat entre le ministère et la BTS dans les domaines liés à la promotion de l’initiative féminine, au renforcement des mécanismes d’autonomisation de la femme et les moyens de les renforcer durant la prochaine période.

Il convient de rappeler que le programme national Rayedet comporte 5 axes fondamentaux. Il s’agit de l’appui financier et sa valeur ajoutée selon les gouvernorats, l’accompagnement technique des projets, la stratégie de communication et les mécanismes de suivi du projet.