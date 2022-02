Le président de la République, Kaïs Saïed, lors de ses entretiens avec ses homologues et des hauts responsables européens et africains, a évoqué la situation politique en Tunisie et les raisons qui l’ont amené à prendre les mesures exceptionnelles “exigées par les circonstances”.

C’est en tout cas ce qu’a déclaré, vendredi 18 février 2022, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi, cité par l’agence TAP. Lors de ses entretiens, le chef de l’Etat a tenu à réitérer son ferme attachement aux droits et aux liberté. Et ces discussions se sont déroulées dans un climat “de franchise et de transparence totale”.

Par ailleurs, le chef de la diplomatie s’est félicité du choix de la Tunisie parmi six pays africains qui auront leur propre production de vaccins ARN messager, déclarant que ce choix est une reconnaissance envers la Tunisie et son savoir-faire dans l’industrie pharmaceutique.

En effet, la Tunisie, l’Afrique du Sud, l’Egypte, le Kenya, le Nigeria et le Sénégal ont été choisis, ce vendredi, par l’Organisation mondiale de la santé pour héberger leur propre production de vaccins à ARN messager, dans le cadre d’un programme mondial de fabrication de ces vaccins.

Il a souligné que cette initiative permettra à la Tunisie de produire le vaccin anti-Covid-19 et d’autres vaccins. Elle pourra, aussi, contribuer à aider la Tunisie à accueillir le futur siège de l’Agence africaine des médicaments (AAM), créée en 2018 et relevant de l’Union africaine, dont notre pays veut d’abriter le siège permanent.

D’ailleurs, dit-il, une délégation spécialisée de l’Union africaine visitera prochainement la Tunisie pour prendre connaissance de l’évolution du secteur de l’industrie pharmaceutique.