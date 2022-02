L’Association tunisienne de l’automobile (Tunisian Automotive Association – TAA) est l’une des associations signataires d’un protocole d’accord historique, signé le 16 février 2022, entre 12 associations automobiles du secteur privé en Afrique et en Europe dans l’objectif de développer l’industrie automobile en Afrique.

Outre la TAA, ce protocole a été signé par l’Association africaine des constructeurs automobiles (African Association of Automotive Manufacturers – AAAM), l’Association Economique Germano-africaine (Afrika-Verein Der Deutschen Wirtschaft e.V./German – African Business Association), l’Association allemande de l’industrie automobile (VDA), l’Association kényane des manufacturiers (Kenya Association of Manufacturers – KAM), ainsi que plusieurs autres associations africaines et européennes.

La TAA avait annoncé le 9 février 2022 son adhésion à l’Association africaine des constructeurs automobiles (African Association of Automotive Manufacturers – AAAM), dans l’objectif de continuer à déployer son réseau pour la promotion du secteur de l’industrie automobile tunisienne à l’étranger.

La TAA est une association tunisienne à but non lucratif créée en février 2016 à l’initiative des acteurs de l’industrie des composants automobiles en Tunisie et de la FIPA (Agence de Promotion de l’Investissement Extérieur), afin de favoriser les échanges, la collaborations et la synergie entre les entreprises du secteur de l’industrie automobile et d’accompagner les autorités Tunisiennes pour développer et promouvoir le secteur en Tunisie.

L’AAAM est une association automobile tournée vers l’Afrique, créée en novembre 2015. Elle comprend des constructeurs mondiaux et des fabricants d’équipement d’origine (OEM).